ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）、今季の主要タイトル争いの予想を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本塁打王争いで１位、山本由伸投手（２７）が最優秀防御率争いで２位に入ると予想された。同サイト所属の５７人の投票を元にしたもので、大谷の本塁打王については「圧勝だった。昨季はフィリーズのシュワバーが５６本塁打でトップだったことを考えると意外ではあるが、大谷はあらゆる表彰において有力