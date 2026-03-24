◆センバツ第５日▽１回戦熊本工０―４大阪桐蔭（２４日・甲子園）熊本工は大阪桐蔭に０―４で敗れた。熊本勢は春の甲子園で、大阪勢と通算６試合を戦い５連敗中。勝ったのは１９２６年大会での熊本商のみ（準々決勝で市岡中に１０―２）。夏の甲子園でも６戦し５連敗中で勝利は１９３４年の熊本工が最後（準決勝で市岡中に４―０）。試合前の時点で、甲子園で大阪勢との通算の対戦成績は２勝１０敗だった。春、１００年ぶり