【シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.】 11月 発売予定 価格 通常版：30,800円 特別版：39,600円 Charmは、フィギュア「シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.」を11月に発売する。価格は通常版が30,800円、特別版が39,600円。 本製品は、イラストレーターのSG氏が描くオリジナルキャラクター「シオン・アルフィӦ