北朝鮮の金正恩総書記の妹・金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党総務部長は23日、高市早苗首相が19日の日米首脳会談の際に日朝首脳会談の実現に意欲を示したことを受けて談話を発表し、「日本の首相がわれわれが認めたこともない自分らの一方的議題を解決してみるというものなら、わが国家指導部は会う意向も、対座することもない」とする談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。金与正氏は、「日本が願うからといって、決心したか