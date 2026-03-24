◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点を追う３回１死走者なしの２打席目に、２試合連続安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放った。打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）という強烈な当たりだ