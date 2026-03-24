羽鳥慎一アナウンサーが２４日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、お天気コーナーで東京・千鳥ケ淵の映像を流した。気象予報士の片岡信和さんが同所にある日本武道館で「今日はこの後、法政大学の卒業式が９時４５分に始まるということなんです」と紹介した。これに羽鳥アナは「今歩いてる人はギリ…アウトだな」と指摘し、午前９時３８分の生中継に「急