明日25日の近畿は、昼頃から雨が降り出す所があり、夕方には広い範囲で雨となるでしょう。帰宅時間帯の雨に備え、忘れずに傘を持ってお出かけください。26日(木)の日中も所々で雨の可能性があるため、念のため折り畳み傘があると安心です。明日25日〜26日(木)は南の海上を低気圧が東進前線を伴った低気圧が、明日25日は西日本の南の海上を東へ進むため、低気圧の北側に広がる雨雲が近畿にも流れ込む見込みです。26日(木)は、低気圧