◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・エンゼルス戦で先発し、初回で１死も奪えず４四死球で４失点だったが、異例のオープン戦特別ルールで３登板連続の再登板となった。１死も奪えず降板は３日（同４