新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#354を３月22日（日）夜11時より無料放送した。３月22日（日）放送の#354では、以前本番組内で「お笑いは流行っていない」と発言し、芸人界を震撼させた８人組ユニット・ダウ90000の蓮見翔をスタジオに呼び出し、「緊急調査！お笑いは本当に流行っていないのか？」を実施。「お笑