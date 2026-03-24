開幕が目前に迫るプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。日本ハムから巨人に移籍してチームの主軸を張り、リーグMVPなどを獲得して3連覇に貢献した小笠原道大氏（52）。ただ、今季の古巣は"主砲の穴"の影響が大きいと見る。【表】小笠原道大氏の2026年セ・リーグ順位予想【小笠原氏の順位予想】1位＝阪神、2位＝DeNA、3位＝中日、4位＝巨人、5位＝広島、6位＝ヤクルト戦力のバランスを考えると、セで頭ひとつ