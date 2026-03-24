あなたは読めますか？突然ですが、「魑魅」という漢字読めますか？怪談やファンタジー作品、また四字熟語などで見かける言葉ですが、いざ漢字二文字で書かれると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちみ」でした！この漢字は、山林の精気から生じるとされる怪物のことを意味します。一般的には、人の形をした山の化け物や、人を惑わす化け物の総称として使われる言葉です。例文としては、古い伝承