あなたは読めますか？突然ですが、「有職故実」という漢字読めますか？歴史ドラマの解説や、伝統行事のニュースなどで見かける言葉ですが、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ゆうそくこじつ」でした！有職故実とは、古来の朝廷や武家の行事、儀式、官職、装束などのきまりや先例のことを意味します。「有職」は広く知識を持つこと、「故実」は古いならわしを指しています。例文としては、専門