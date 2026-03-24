【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）が、野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で着用した日本代表「侍ジャパン」のユニホームが、大リーグの公式オークションで１５０万１０ドル（約２億３７００万円）で落札された。大リーグ公式サイトが２３日に伝えた。大谷選手のユニホームでは過去最高額となる。落札されたのは今月６日に東京ドームで行われた１