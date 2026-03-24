◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席でフェンス直撃の二塁打を放った。3回1死の第2打席、相手先発左腕・デトマースに対し、1ボール1ストライクからの3球目、スライダーを完璧に捉えると打球速度110・9マイル（約178・4キロ）の痛烈な打球が左中間方向へ飛