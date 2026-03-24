ライフスタイルの変化などを受けて価値観が変わり、共働き夫婦が増え、性別に関わらず家事や育児を分担する家庭は増えています。しかし“分担”とは名ばかりで、実際には負担がどちらか片方に偏るケースも少なくないようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）より、夫の態度の変化に苦しんだ50代女性の事例を紹介します。結婚前は“まじめで穏やかな人”だった夫の印象関東に住む銀行員の女性は、30歳のこ