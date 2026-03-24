教育や研究活動に役立ててもらおうと、三重県津市の総合建設会社から三重大学に寄付金が贈られました。贈呈式では、津市にある日本土建の田村頼一社長から、三重大学の伊藤正明学長に100万円の目録が渡されました。田村社長は「地元に根差した大学として活躍しているので少子化が進む中、さらに若者が飛躍できるようにお手伝いができれば」と話しました。寄付金は校舎の改修など教育や研究活動などにあてられるということです。