国民の多くが切望する「賃上げ」。その実現に向けて、政府は「賃上げ促進税制」という切り札を用意しました。これは、従業員の給与を増やした企業の税負担を軽減することで、経済全体の好循環を生み出そうというものです。しかし、この制度が意図通りに機能せず、むしろ経済の歪みや格差を助長しているとしたらどうでしょうか。本記事では、会計検査院や大学の研究結果に基づき、この「賃上げ促進税制」と、その背後にある約9.5兆