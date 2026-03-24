岐阜県と愛知県で平年より早く桜の開花が発表されました。三重県内では、23日も気象台の職員が津市にある標本木の観測を行いました。午後2時、津地方気象台の職員2人が津市の津偕楽公園にある桜の標本木を観測。5、6輪以上の花が咲くと開花が発表されますが・・・津地方気象台の技官、舩橋健朗さんによると「開いている花は見られず、本日の開花の発表はありません」とのことでした。標本木ではつぼみは膨らみ始めているものの、咲