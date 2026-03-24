明治安田生命労働組合津支部の組合員から寄せられた募金が、三重県社会福祉協議会に贈られました。明治安田生命労働組合津支部では20年以上前から募金を行っていて、今年は18万6500円が寄せられました。23日は、山田永子津支部執行委員長から名張育成会と津市社会福祉事業団たるみ作業所の代表に、それぞれ目録が渡されました。寄付金は名張育成会では就学前の障がい児が利用するイスのサポートシートに、たるみ作業所では「タブレ