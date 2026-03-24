樹齢150年以上というしだれ桜が、三重県大紀町にある大紀町役場柏崎支所で満開となっています。このしだれ桜は、高さ約11メートル幅は20メートル程あり、桜の下を通る道路にアーチを架けるように枝を広げています。今年は例年並みとなる3月11日頃から花がほころび始め、20日からの三連休初日から満開を迎えました。23日の大紀町は曇り時々晴で一時雨も降り、変化に富んだ天気となりましたが、訪れた人たちは様々な表情をみせるしだ