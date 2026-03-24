三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、警察が、近く容疑者立ち会いのもと実況見分を行う方向でネクスコ中日本と調整していることがわかりました。この事故は、3月20日未明に亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故で、過失運転致死の疑い