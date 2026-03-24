コンパクトで安くても高級感がすごい！コンパクトなボディサイズでありながら上質さも求めたい―そんなニーズに応えるモデルとして注目されているのが、レクサスのコンパクトSUV「LBX」です。2025年5月に一部改良が発表され、新たにグレードが追加されたことで、選択肢の幅がさらに広がりました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安くて低燃費”なレクサス最新「“ちいさい”高級車」です！ 画像で見る（26枚）このLBXは