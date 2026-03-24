高校では、金融教育が必修となっています。数年後には社会に出ることになる高校生に向けた金融教育では、何を学べるのでしょうか。そこで今回は学校向け金融教育も行っている総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーの認定講師である肥後知歩講師に、高校における金融教育について詳しくお聞きしました。金融教育必修化で子どもたちは具体的に何を学んでいるのか――高校では、お金について具体的にどんなことを教えて