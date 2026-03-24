福岡県警筑紫野署は23日午後、太宰府市観世音寺2丁目付近の路上で同日午前7時30分ころ、、通行中の女子中学生が見知らぬ男から近づかれ、顔や胸付近をのぞき込まれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30代、身長170くらいのやせ形、黒色短髪、茶色の長袖を着用。