札幌の水族館「ＡＯＡＯＳＡＰＰＯＲＯ」で、世界一小さなペンギン「フェアリーペンギン」のひなが誕生し、３月２４日から一般公開されています。飼育員の手にすっぽりとおさまるペンギンのひな。「ＡＯＡＯＳＡＰＰＯＲＯ」で３月９日に誕生したフェアリーペンギンです。フェアリーペンギンは世界一小さなペンギンとして知られ、生まれたときの体重は２９グラムでした。２４日の体重測定では２３３グラムま