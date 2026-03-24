新潟県教育委員会は24日、県立高校と中等教育学校等の人事異動について発表した。異動規模は740人で、新採用は63人。また、再任用教職員の異動は62人で、うち退職は17人となった。 24日に公立学校の人事について発表した新潟県教育委員会。今回の人事では、優秀な新人を採用・登用し、清新の気風を導入する、教職員の適材適所の人事配置に向け、全県的視野からの人事異動を促進するとの方針のもと、人事異動を行った。校長人事で