JR大阪駅北側のうめきたエリアに新たなビジネス支援の動きです。 りそな銀行は3月23日、大阪・うめきたエリアで進む複合型都市開発プロジェクト「グラングリーン大阪」のイノベーション施設「JAMBASE（ジャム・ベース）」内に新たな企業支援の拠点を開設しました。 新たな拠点の名称は「BreaQ Point Osaka」で、挑戦する企業の転換点になるようにとの願いが込められています。 施設に