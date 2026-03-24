新潟県教育委員会は24日、教職員の人事異動について発表した。新潟市以外の義務教育校では約3200人が異動し、新採用職員は394人。上・中・下越・佐渡・新潟市間の異動は277人となっている。 24日に公立学校の人事について発表した新潟県教育委員会。今回の人事では、全県的な視野に立って人事異動を行い、均衡のとれた教員配置を図ること、学校に新しい風を入れ、創意あふれ活力のある学校運営及び学校課題の解決を図ること、情熱