巨人との開幕戦を控えた阪神の藤川球児監督（45）、球団役員、コーチ陣、選手ら180人が24日、西宮市の広田神社を参拝し、必勝祈願を行った。境内に850人ものファンが詰めかける中、午前10時から祈祷が取り行われた。宮司の祝詞に続いて秦雅夫オーナー、粟井一夫球団社長、藤川監督が神前でリーグ連覇達成を祈願した。選手を代表して坂本誠志郎捕手（32）が「いつも来て、気持ちが引き締まる。いよいよ始まるという感じです。WB