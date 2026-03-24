◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）陸上女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ日本女子中長距離のエース、田中希実（ニューバランス）が24日、インスタグラムを更新。新たに選手を迎えて、「ATHTRACK AC(アストラックアスリートクラブ)」を立ち上げたことを発表した。田中希実のコーチを務める田中健智氏が代表を務めるATHTRACK株式会社が、シスメックスに所属して