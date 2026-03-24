不同意性交の罪などに問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）が24日、自身のSNSでバームクーヘン店の偽アカウントが作られたことを確認し、DMなどに注意するよう呼びかけた。【写真】斉藤被告が報告した偽アカウントの画像斉藤はTikTokの偽アカウントの写真を公開し「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」と報告。「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に