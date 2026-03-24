純烈のリーダー酒井一圭（50）が24日までにインスタグラムを更新。自身がプロデュースする弟分グループ「モナキ」の魅力について言及した。モナキは23年10月、酒井プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」に合格した、じん（39）サカイJr．（37）ケンケン（29）おヨネ（28）の4人で結成。4月8日にメジャーデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を発売する。デビュー前ながら「ほんまやで☆ー」はSNS