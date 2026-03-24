片山財務相は２４日の閣議で、２０２６年度予算案（本予算）が３月末までに成立しない場合に備え、４月１〜１１日の１１日間の暫定予算の編成作業を進めると表明した。高市首相は本予算の年度内成立を目指す姿勢だが、同時に暫定予算の準備も進める。片山氏は閣議後の記者会見で、「（本予算の）年度内成立が必要と考えている」としたうえで、「予算の空白は１日も許されないため、不測の事態に備えて暫定予算の編成作業を進め