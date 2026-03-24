ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが3月23日、自身の公式ブログを更新し、自宅ベランダの桜が咲き始めたことを報告しました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「待ち焦がれた我が家の春が来ました〜♪」自宅の桜開花を報告体調も「乙女心の心拍数は落ち着いて来ました♪」【ＡＬＳ闘病】津