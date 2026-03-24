がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が24日までにインスタグラムを更新。抗がん剤治療後、退院から9カ月が経過した現状を報告した。歌手としても99年にデビューしている希良梨さんは音楽活動の再開へ向けて準備していることを報告しており、「これから始まる音楽活動に力を入れていきながら、好きな事をして枠に囚われずに自分らしく生きていくと、過酷な経験体験から改めて一度しかない人生だと悟りましたので決意して、おっ