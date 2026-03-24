政府は、イラン情勢を受けてエネルギーなどの安定的な確保に向けた関係閣僚会議の初会合を開き26日から石油の「国家備蓄」を放出する方針を明らかにしました。高市首相：中東情勢の国内経済への影響については、万が一にもガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないよう、石油製品の日本全体として必要となる量を確保するため3月16日より民間備蓄の放出を開始し、今週26日から国家備蓄の放出を開始します。また高市総理大臣は