国家運輸安全委員会（NTSB）が衝突事故のあった現場に派遣された＝23日、米ニューヨーク・ラガーディア空港/NTSB（CNN）CNNが過去2年間にわたる政府機関記録を調査した結果によると、パイロットらは米ニューヨークのラガーディア空港における意思疎通の不備、航空管制の判断ミスなどの危険について懸念を示していた。同空港では22日、エア・カナダ機が滑走路を高速走行中に消防車と衝突し、パイロット2人が死亡、数十人の乗客が負