何かと物入りで、不慣れなことに対応することも多い新生活。この時期ならではの心情につけ込んだトラブルなどが発生しているとして、国民生活センターなどが注意喚起しています。インターネット通販をめぐり、複雑で新しい不正も。手口と対策を紹介しします。■「アパート全体の電力プランが…」森圭介アナウンサー「3月も残すところ 1週間ほどです。4月から新生活を始めるという方も多いんじゃないでしょうか。その新生活を狙う悪