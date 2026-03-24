女性アイドルグループ「ドラマチックレコード」の運営が24日までに公式Xを更新。メンバー小栗美結が体調不良のため一定期間、休養することを報告した。公式Xでは「メンバーの小栗美結につきまして、体調不良が続いたため医療機関を受診したところ、一定期間の休養が必要となりました」と説明。これにともない、26〜29日に行われる公演を欠席すると報告した。4月1日のライブイベント「超iLiVE! supported by refrear」で復帰予定と