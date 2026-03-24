正しい姿勢を身に着けて肩甲骨を正しい位置にキープする方法 肩甲骨と抗重力筋の関係にも注目 エクササイズによって肩甲骨の位置を正し、柔軟性をとり戻そうとしても、不調の原因となった姿勢が悪いままでは状況の改善は望めません。運動と同時に正しい姿勢を身につけることで、肩甲骨の正常な機能が保てるようにしましょう。 姿勢を正すうえで知っておきたいのが抗重力筋です。抗重力筋とは、重力に対抗して体を支えるた