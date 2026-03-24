腰痛改善へ自律神経の乱れを把握する不調チェックシート あなたの自律神経の状態は？腰痛以外の不調チェックシート ●自分の状態を知ることが大切心の問題は、心因性腰痛をはじめ自律神経による不調に対してダイレクトに影響があるため、今の自分の状態を確認して心理的な問題があれば改善することが大事です。 チェックシートでは心因性腰痛に関連がある自律神経を「フィジカル」と「メンタル」の両面から確