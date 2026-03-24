お箸が止まらない鉄板レシピ！骨と体が強くなる「しらすりごまはん」 骨と体を強くする！「しらすりごまはん」 しらすは年齢を問わずおすすめの魚 「丸ごと食べる魚が体によい」という話は耳にしたことがあるのではないでしょうか。小魚など、頭からしっぽまで丸ごと食べられる魚は、食材に含まれる栄養素をあますところなく摂取できます。 その代表格ともいえるのが、しらす。じつは離乳期を終えても子どもにおすすめしたい食