歯医者が初診でやたらとレントゲンを撮りたがる本当の理由 なぜ歯医者さんはレントゲンを撮りたがるのか？ １９６０年代から80年代までの歯科医は儲かり「歯科医・産婦人科医・パチンコ屋」は脱税御三家と称されました。健康保険適用除外の診療技法が多く、虫歯に苦しむ子どもも多かったからです。 90年代からは、保険診療の幅も広がり、厚労省が歯科大を新設したり、定員を増やして歯科医を激増させました。２０１８年末では、