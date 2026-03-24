スピーカー駆動用パワーアンプ「Mini300」とコンパクトデスクトップDAC「E50II」を組み合わせたところ MUSINは、TOPPINGのデスクトップで使用できるスピーカー駆動用パワーアンプ「Mini300」を3月31日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は24,750円前後。さらに、AKMのDAC「AK4497S」を採用したコンパクトデスクトップDAC「E50II」も同日発売。価格はオープンで、市場