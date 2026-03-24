中東緊張高まるイラン議員は交渉拒否、サウジは攻撃参加に加わる可能性 中東情勢の緊張が再び高まっている。 トランプ氏の「TACOトレード」もむなしく、イラン議員が米との交渉を拒否した。 嘘つきで人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりないと明言、ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはないとも述べた。 イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がトランプ氏との会談後