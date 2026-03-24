米株価指数先物ダウ300ドル安、中東緊張高まるサウジも参戦か 東京時間10:59現在 ダウ平均先物JUN 26月限46223.00（-300.00-0.64%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6591.50（-43.25-0.65%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24236.25（-172.00-0.70%） トランプ「TACO」もむなしくイラン議員が米との交渉を拒否した。 イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がイランへの攻撃を続け