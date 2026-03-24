USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.699.638.779.63 1MO9.518.138.428.67 3MO9.637.458.628.30 6MO9.657.208.728.24 9MO9.687.228.828.29 1YR9.617.228.858.27 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.2313.729.46 1MO9.0411.768.51 3MO9.3811.048.19 6MO9.5310.748.19 9MO9.63