【前後編の後編／前編を読む】妻への贈り物を買いに行ったら“店員と客”以上の関係に…「これは運命だ」49歳夫が舞い上がった細かすぎる共通点森永正貴さん（49歳・仮名＝以下同）は、「デキ婚」した妻の春佳さんと幸せな家庭を築いていた。だがあるとき“運命の人”瑠美さんと出会ってしまう。正貴さんが既婚者であることを知りながらも、瑠美さんは彼を受け入れ、二人は不倫の仲に。1年続いたその関係には、家族への罪悪感が