◆オープン戦カブス１５―６ヤンキース（２３日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手が２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキースとのオープン戦に先発し、５回を投げて７安打２失点３四死球５奪三振と好投した。米マーキースポーツネット局が今永の試合後の囲み取材の模様をＳＮＳで公開した。今永は「相手打線も見ての通りレギュラーシーズン同様のラインアップだった。シーズンの第１試合と思って