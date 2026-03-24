【前後編の前編／後編を読む】「ふたりで死んじゃおうか」49歳夫はナイフを手に…“運命の恋”は皮肉な結末で終わるのか「この人こそ自分の運命の人だ」「この人が本当に好きだ」という気持ちは、文字にする以上の熱情と、居所のないような焦燥感をはらんでいる。今、動かなければすべてが崩壊してしまう、一時も待っていられない。本来、そう思える人に出会えることが幸運なのだが、タイミングが悪いと、その感情を抱えていること